«Федерер ничем не занят». Пуиг пошутила о приглашении швейцарца в команду Джоковича

Олимпийская чемпионка 2016 года в одиночном разряде пуэрто-риканская теннисистка Моника Пуиг высказалась о решении первой ракетки мира серба Новака Джоковича прекратить сотрудничество с тренером Гораном Иванишевичем. Пуиг пошутила, что в команду Джоковича стоит пригласить швейцарца Роджера Федерера.

«Я немного удивлена, но мне очень интересно посмотреть, что Новак собирается делать. Мы даже шутили о том, что Роджер сейчас как раз ничем не занят, из этого могло бы получиться хорошее сотрудничество. Но я думаю, что Новак знает, что делает. Он занимается этим достаточно долго, чтобы понять, что лучше для него на данном этапе карьеры», — приводит слова Пуиг Tennis Channel.

Напомним, Федерер завершил профессиональную карьеру в 2022 году после того, как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне.