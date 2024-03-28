Роддик: не удивлюсь, если увижу Беккера в команде Джоковича

Чемпион US Open – 2003, бывшая первая ракетка мира американский теннисист Энди Роддик высказался о том, кто может войти в команду первой ракетки мира серба Новака Джоковича после прекращения сотрудничества с тренером Гораном Иванишевичем.

«Похоже, Джокович всегда возвращается к Мариану Вайде, когда случается нечто подобное. Такое происходило несколько раз. Это чистая спекуляция, я ничего не знаю, но не буду удивлён, если увижу Беккера в его команде», — приводит слова Роддика Tennis Channel.

Напомним, шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер входил в команду Джоковича с 2013 по 2016 год. Под руководством немецкого специалиста Джокович выиграл шесть турниров «Большого шлема».