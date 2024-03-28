Селиваненко прокомментировал победу Медведева над Харри в четвертьфинале турнира в Майами
Поделиться
Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал победу четвёртой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева над представителем Чили Николасом Харри (23-й в рейтинге ATP) в матче 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:6 (9:7) в пользу россиянина.
«Очередная уверенная победа Даниила на пути к решающим матчам. Пока Медведев выигрывает на классе, показывая свой умный комбинационный теннис», — приводит слова Селиваненко Metaratings.by.
Напомним, в полуфинале турнира в Майами Медведев сыграет с третьей ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером. Встреча состоится завтра, 29 марта. Хардовый турнир в США завершится 31 марта.
Майами (м). 1/4 финала
28 марта 2024, четверг. 04:30 МСК
Николас Харри
Н. Харри
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 7
|
|7 9
Даниил Медведев
Д. Медведев
Мы хотим спросить вас о некоторых продуктах «Чемпионата»: вы можете сделать сайт лучше
Комментарии
- 28 марта 2024
-
14:05
-
13:55
-
13:16
-
12:41
-
12:30
-
12:22
-
12:15
-
11:36
-
10:33
-
10:05
-
10:02
-
09:50
-
09:36
-
09:30
-
09:20
-
09:14
-
08:30
-
07:40
-
06:39
-
06:11
-
06:09
-
05:47
-
05:23
-
05:04
-
04:35
-
04:26
-
04:20
-
04:08
-
03:24
-
03:20
-
02:39
-
01:30
-
00:39
-
00:11
-
00:09