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Селиваненко прокомментировал победу Медведева над Харри в четвертьфинале турнира в Майами

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал победу четвёртой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева над представителем Чили Николасом Харри (23-й в рейтинге ATP) в матче 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:6 (9:7) в пользу россиянина.

«Очередная уверенная победа Даниила на пути к решающим матчам. Пока Медведев выигрывает на классе, показывая свой умный комбинационный теннис», — приводит слова Селиваненко Metaratings.by.

Напомним, в полуфинале турнира в Майами Медведев сыграет с третьей ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером. Встреча состоится завтра, 29 марта. Хардовый турнир в США завершится 31 марта.

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