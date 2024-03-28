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Селиваненко прокомментировал победу Медведева над Харри в четвертьфинале турнира в Майами

Селиваненко прокомментировал победу Медведева над Харри в четвертьфинале турнира в Майами
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал победу четвёртой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева над представителем Чили Николасом Харри (23-й в рейтинге ATP) в матче 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:6 (9:7) в пользу россиянина.

«Очередная уверенная победа Даниила на пути к решающим матчам. Пока Медведев выигрывает на классе, показывая свой умный комбинационный теннис», — приводит слова Селиваненко Metaratings.by.

Напомним, в полуфинале турнира в Майами Медведев сыграет с третьей ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером. Встреча состоится завтра, 29 марта. Хардовый турнир в США завершится 31 марта.

Майами (м). 1/4 финала
28 марта 2024, четверг. 04:30 МСК
Николас Харри
Чили
Николас Харри
Н. Харри
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		6 7
6 		7 9
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

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