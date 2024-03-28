Медведев и Александрова — в полуфиналах Майами! Даниил опять сразится с Синнером

Ранним утром 28 марта мск на супертурнире в Майами (США) закончились первые четвертьфинальные матчи в мужском одиночном разряде. В восьмёрку лучших вышел лишь один российский теннисист, а именно чемпион US Open 2021 года Даниил Медведев, посеянный под третьим номером. В соперниках у него оказался 28-летний представитель Чили Николас Харри (22). Медведев в четвёртом круге справился с немцем Домиником Кёпфером (7:6, 6:0), а Харри несколько неожиданно победил седьмого сеяного Каспера Рууда — 7:6, 6:3.

Вообще Харри — классический южноамериканский грунтовик. В его активе имеется шесть выходов в финалы турниров ATP, три из которых он выиграл, причём два — в 2023 году. Разумеется, всё это происходило на грунте. В начале сезона-2024 чилиец на какое-то время прорвался в топ-20 мирового рейтинга, обновив личный рекорд, но затем выпал из неё. Что же касается личных встреч Николаса с Даниилом, то тут перевес, пусть и совсем небольшой, был на стороне россиянина. До этого момента соперники лишь раз играли друг с другом, и в четвертьфинале Барселоны-2019 сильнее оказался Медведев (6:3, 6:4) — на грунте, к слову.

В первом сете Харри старался активничать, но при этом много ошибался, и это его подвело. Медведев хорошо подавал, лучше смотрелся в обменах и закономерно выиграл первую партию, сделав два брейка, — 6:2 за 33 минуты.

А вот во второй партии завязалась борьба. Чилиец лучше подавал, изменил тактику, стал часто — и при этом успешно — выходить к сетке. До 5:5 включительно соперники шли без брейк-пойнтов, а в 11-м гейме россиянин отыграл единственный брейк-пойнт на двоих за весь сет. На тай-брейке Даниил уступал 3:5, но сумел собраться и не позволил сопернику перевести встречу в третью партию. Медведев реализовал третий матчбол, после того как Харри дважды подряд ошибся в розыгрышах, — 6:2, 7:6 (9:7) за 1 час 42 минуты.

В полуфинале Медведев сыграет с Янником Синнером (2). Тот в своём четвертьфинале обыграл чеха Томаша Махача — 6:4, 6:2. В финале Майами-2023 россиянин победил Синнера. По личным встречам Даниил впереди: 6-4. Но четыре последние встречи, в том числе финал Australian Open — 2024, выиграл итальянец.

«Очевидно, это будет тяжёлый матч. Он вышел в финал в Индиан-Уэллсе. Кроме того, у него есть уверенность в себе. Он играет очень хорошо, особенно здесь, на этом турнире. В прошлом году он победил.

Потенциально это будет очень тактический матч. Я должен быть готов, если он начнёт так же, как в Австралии. Я должен быть готов и попытаться понять это раньше. Тогда, может быть, он кое-что изменит. Так что давайте посмотрим. Это будет интересное испытание для меня. Надеюсь, я смогу показать хороший теннис», — сказал Янник на пресс-конференции после выхода в полуфинал.

Майами — определённо один из любимых «Мастерсов» Медведева. Ему осталось сделать два шага до защиты титула. И за карьеру тут у Даниила уже 18 побед — больше, чем на каком-либо другом турнире категории ATP-1000.

Выигранные матчи Даниила Медведева на «Мастерсах»

18 Майами 16 Индиан-Уэллс 15 Цинциннати 13 Канада 10 Париж 7 Шанхай, Монте-Карло 6 Рим 3 Мадрид

А в женской сетке прошли заключительные четвертьфиналы. Екатерина Александрова (14) вышла на корт с пятой ракеткой мира Джессикой Пегулой из США. Та в четвёртом круге обыграла соотечественницу Эмму Наварро (7:6, 6:3), ну а Александрова преподнесла, пожалуй, главную сенсацию всего турнира, выбив четырёхкратную чемпионку ТБШ, первую ракетку мира Игу Свёнтек — 6:4, 6:2.

Ранее Александрова и Пегула лишь раз играли друг с другом. В 1/8 финала Рима-2021 сильнее оказалась Джессика — 6:2, 6:4. Сегодня россиянка взяла реванш за то поражение. В первом сете теннисистки без брейк-пойнтов дошли до счёта 3:3, а затем Екатерина стала ошибаться (18 невынужденных за сет!), дважды проиграла свою подачу и отдала партию — 3:6.

Во втором сете Александрова сразу же сделала брейк, а в седьмом гейме ещё раз взяла подачу соперницы — 5:2. Восьмой гейм россиянка провалила, под ноль проиграв свою подачу. Но со второй попытки всё-таки подала на партию, не отдав ни одного очка, — 6:4.

В решающей партии Екатерина в пятом гейме вырвалась вперёд с брейком, но Пегула тут же отыгралась (с четвёртого брейк-пойнта!) — 3:3. Однако концовку лучше провела россиянка, действовавшая в атакующей манере. В девятом гейме Александрова сделала решающий брейк, вытащив гейм с 30:0 на подаче американки, после чего подала на матч, реализовав второй матчбол, — 3:6, 6:4, 6:4 за 2 часа.

«Мне было очень трудно, потому что Пегула играла потрясающе. В третьем сете иногда были такие моменты, когда я не могла понять, как можно вернуть мяч. Но он всегда возвращался обратно.

Я просто старалась выиграть каждое очко, как будто знала, что она будет везде и мне нужно что-то делать. И я старалась ждать и использовать все возможности, которые у меня появлялись», — цитирует Екатерину пресс-служба WTA.

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В полуфинале Александрова, которая во второй раз в карьере вышла в полуфинал «тысячника» (и впервые на харде), сыграет с финалисткой Australian Open — 2022, 53-й ракеткой мира Даниэль Коллинз. Стоит отметить, что по итогам турнира Екатерина впервые в карьере пробьётся в топ-15 рейтинга WTA (а если продолжит побеждать в Майами, то поднимется ещё выше). Коллинз же в своём четвертьфинале оказалась сильнее Каролин Гарсии (23) — 6:3, 6:2. А в другом полуфинале сойдутся чемпионка Уимблдона — 2022 Елена Рыбакина (4) и двукратная победительница AO Виктория Азаренко (27).

Супертурнир в Майами завершится в воскресенье, 31 марта. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

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