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Анна Калинская: считаю, у меня нет никаких ограничений в плане титулов

Анна Калинская: считаю, у меня нет никаких ограничений в плане титулов
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25-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская рассказала, как на её уверенность повлияли победы над четырёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира полькой Игой Свёнтек и чемпионкой US Open – 2023, третьей ракеткой мира американкой Кори Гауфф в феврале, на турнире WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

«Да, это придало уверенности, абсолютно. Понимаю, как я теперь могу играть. Поэтому никаких ограничений в плане титулов для меня, считаю, нет.

Как восприняла поражение Свёнтек, не знаю, поскольку её интервью не смотрела и ничего не читала. А я действительно в том матче играла очень хорошо. Чувствовала, что выигрывала по скорости, по точности ударов. Это и принесло победу», — приводит слова Калинской «Спорт-экспресс».

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