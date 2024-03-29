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Определились все полуфинальные пары «Мастерса» в Майами

Определились все полуфинальные пары «Мастерса» в Майами
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Стали известны все полуфиналисты «Мастерса» в Майами (США). Матчи пройдут с 29 на 30 марта.

В первом матче между собой сыграет четвёртая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев и третья ракетка мира представитель Италии Янник Синнер.

Майами (м). 1/2 финала
29 марта 2024, пятница. 22:00 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

В другой полуфинальной встрече сойдутся немецкий теннисист Александр Зверев, занимающий пятую строчку в рейтинге ATP, и болгарский спорстсмен, 12-я ракетка мира Григор Димитров, сенсационно обыгравший в 1/4 финала турнира испанца Карлоса Алькараса.

Майами (м). 1/2 финала
30 марта 2024, суббота. 02:00 МСК
Григор Димитров
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Не начался
1 2 3
         
         
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Турнир в Майами пройдёт с 20 по 31 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который обыграл в решающем матче прошлого года итальянца Янника Синнера.

Календарь турнира ATP-1000 в Майами
Сетка турнира ATP-1000 в Майами

Медведев провёл первую тренировку в Мельбурне в 2024 году:

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