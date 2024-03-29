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Определились все полуфинальные пары «Мастерса» в Майами

Стали известны все полуфиналисты «Мастерса» в Майами (США). Матчи пройдут с 29 на 30 марта.

В первом матче между собой сыграет четвёртая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев и третья ракетка мира представитель Италии Янник Синнер.

В другой полуфинальной встрече сойдутся немецкий теннисист Александр Зверев, занимающий пятую строчку в рейтинге ATP, и болгарский спорстсмен, 12-я ракетка мира Григор Димитров, сенсационно обыгравший в 1/4 финала турнира испанца Карлоса Алькараса.

Турнир в Майами пройдёт с 20 по 31 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который обыграл в решающем матче прошлого года итальянца Янника Синнера.

Медведев провёл первую тренировку в Мельбурне в 2024 году: