Димитров высказался о предстоящем матче со Зверевым в полуфинале турнира в Майами

Болгарский теннисист Григор Димитров прокомментировал предстоящий полуфинальный матч с немцем Александром Зверевым на турнире в Майами.

«Зверев? Он просто ещё один мой соперник на данный момент. Я хочу сначала посмотреть, что я сделал сегодня, чтобы подготовиться к следующему матчу. Это моя цель прямо сейчас. Я не хочу слишком много думать. Я не хочу думать: «О боже, я играл с ним столько раз». Это просто ещё один матч. Я так рад, что оказался в полуфинале. Честно говоря, это приносит мне много радости», — сказал Димитров после матча.

Напомним, в четвертьфинале турнира Димитров сенсационно обыграл испанца Карлоса Алькараса.

Турнир в Майами пройдёт с 20 по 31 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который обыграл в решающем матче прошлого года итальянца Янника Синнера.

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