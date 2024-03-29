Карлос Алькарас сенсационно уступил Григору Димитрову в 1/4 финала «Мастерса» в Майами

Сегодня, 29 марта, на теннисном турнире серии «Мастерс» в Майами прошёл четвертьфинальный матч между 12-й ракеткой мира болгарским теннисистом Григором Димитровым и второй ракеткой мира из Испании Карлосом Алькарасом. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу болгарина.

Матч продолжался 1 час 33 минуты. Димитров отметился четырьмя эйсами, не допустил ни одной двойной ошибки, а также реализовал три брейк-пойнта из семи. Алькарас сделал четыре подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти заработанных.

Димитров в полуфинале «Мастерса» сыграет с пятой ракеткой мира немецким теннисистом Александром Зверевым, который обыграл венгра Фабиана Марожана, который на данный момент находится на 57-й позиции в рейтинге ATP.

Турнир в Майами пройдёт с 20 по 31 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который обыграл в решающем матче прошлого года итальянца Янника Синнера.

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