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Екатерина Александрова не смогла выйти в финал турнира в Майами, проиграв Коллинз

Екатерина Александрова не смогла выйти в финал турнира в Майами, проиграв Коллинз
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16-я ракетка мира Екатерина Александрова не смогла выйти в финал теннисного турнира WTA-1000 в Майами.

Майами (ж). 1/2 финала
29 марта 2024, пятница. 04:05 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Даниэль Коллинз
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз

В полуфинале россиянка со счётом 3:6, 2:6 проиграла 53-й ракетке мира американке Даниэле Коллинз. Встреча теннисисток длилась 1 час 15 минут. На счету Александровой один эйс, три двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх. Коллинз отметилась четырьмя эйсами, а также 4 реализованными брейк-пойнтами из 12.

В финале Коллинз сыграет с четвёртой ракеткой мира представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. Встреча состоится 30 марта.

Турнир WTA-1000 в Майами проходит с 19 по 30 марта, а призовой фонд соревнований составляет $ 8 995 555.

Победительницей прошлого года стала чешка Петра Квитова, которая в финале обыграла Рыбакину со счётом 7:6, 6:2.

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