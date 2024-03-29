Рыбакина — самая молодая двукратная финалистка турнира в Майами после Шараповой

Представительница Казахстана Елена Рыбакина — самая молодая теннисистка, выходившая подряд в финал турнира в Майами после россиянки Марии Шараповой, которой удавалось сделать это в 2005 и 2006 годах.
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Рыбакина сделала это в возрасте 24 лет и 285 дней. Шарапова, в свою очередь, доходила до двух финалов подряд на турнире в Майами в возрасте 18 лет.
Напомним, в полуфинале турнира в Майами Рыбакина обыграла белоруску Викторию Азаренко.
В финале турнира в Майами Рыбакина сразится с победительницей матча Екатерина Александрова (Россия, 14) – Даниэль Коллинз (США, 53).
Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующей чемпионкой турнира является 23-я ракетка мира Петра Квитова из Чехии, обыгравшая в финале представительницу Казахстана Елену Рыбакину.
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