Энди Маррей снялся с турниров в Монте-Карло и Мюнхене

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион британский теннисист Энди Маррей не выступит на апрельских турнирах в Монте-Карло (Монако) и Мюнхене (Германия) из-за травмы. Ранее стало известно, что у Маррея диагностирован полный разрыв передней таранно-малоберцовой связки.

«После консультации с командой и медицинскими экспертами Энди Маррей принял решение пропустить турниры в Монте-Карло и Мюнхене. На данным этапе не ясно, как долго Энди будет выведен из строя. Он продолжает рассматривать варианты с медиками. Пропуск турниров расстроил Энди. Он подтвердил своё желание вернуться на корт как можно скорее», — приводит текст заявления команды теннисиста Reuters.

Напомним, турнир серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) пройдёт с 7 по 14 апреля. Турнир категории АТР-250 в Мюнхене (Германия) состоится с 15 по 21 апреля.