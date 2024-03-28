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Навратилова — о травме Маррея: время не на стороне Энди, это трагично

Навратилова — о травме Маррея: время не на стороне Энди, это трагично
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18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова высказалась о травме трёхкратного победителя турниров «Большого шлема» британца Энди Маррея. Ранее стало известно, что у Маррея диагностирован полный разрыв передней таранно-малоберцовой связки.

«Время не на стороне Маррея, ситуация выглядит не очень хорошо. У него бывали травмы, но он никогда не рвал связку. Восстановление займёт некоторое время. Я не знаю, как можно восстановиться достаточно хорошо, чтобы играть стабильно, избегать новых травм и вернуть себе прежнюю игровую форму. Это трагично, он столько всего пережил. Я желаю Энди всего наилучшего, но это всё выглядит печально», — приводит слова Навратиловой Sky Sports.

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