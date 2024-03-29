Кафельников: Синнер заметно прибавил, отсюда и победы в матчах с Медведевым

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился ожиданиями от полуфинального матча турнира серии «Мастерс» в Майами (США), в котором четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев встретится с итальянцем Янником Синнером (третий в рейтинге ATP). Кафельников отметил, что победы Синнеры над Медведевым в последних встречах связаны с улучшением игры итальянского теннисиста.

«Не могу назвать фаворита этой игры. Можно заглянуть в котировки букмекеров, может они помогут ответить вопрос о том, кто фаворит матча. У меня сомнения по этому вопросу. Синнер выиграл последние четыре матча у Медведева после шести поражений. Синнер заметно прибавил и стал играть лучше — отсюда и такие результаты», — приводит слова Кафельникова «РБ Спорт».