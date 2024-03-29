Медведев уже год не может обыграть Синнера. В Майами у Даниила новая попытка

Даниил Медведев уверенно дошёл до полуфинала «Мастерса» в Майами. Впрочем, Янник Синнер, который станет его соперником, серьезных проблем на пути к этой стадии тоже не испытал – разве что повозился в третьем круге с Таллоном Грикспором, проиграв ему первый сет и взяв второй только со счётом 7:5. Да и у Даниила отдельные неприятные моменты тоже были – в первую очередь тай-брейк первой партии с Домиником Кепфером, который он вытащил с 0:4. В итоге Медведев до сих пор не отдал здесь ни сета, а для Синнера та партия с Грикспором осталась единственной проигранной.

Прекрасная осень Синнера

История противостояния Даниила и Янника на данный момент идеально делится на две половины, и черта между ними проходит как раз по Майами. Прошлогодний финал стал последним матчем, по итогам которого Синнер оставался клиентом Медведева – выиграв 7:5, 6:3, россиянин тогда повёл 6-0 по личным встречам. Ко второй половине сезона итальянец сумел резко добавить во многих аспектах, включая подачу, резкость ударов и физическую подготовку. Видимо, где-то к этому моменту сказался эффект от работы с Дарреном Кэхиллом – крутым тренером, подопечными которого в разные годы были Ллейтон Хьюитт, Андре Агасси, Энди Маррей, Ана Иванович и Симона Халеп. Его рабочий союз с Синнером образовался в середине сезона-2022, и через год после этого Янник вышел на принципиально новый уровень. Он добрался до полуфинала на Уимблдоне, выиграл «Мастерс» в Торонто, а после небольшого сбоя в Цинциннати и на US Open выдал прекрасную осень с ещё двумя титулами ATP, финалом Итогового чемпионата и победой сборной Италии в Кубке Дэвиса, в которой его заслуга была очень велика. С этого момента началась и серия побед Синнера над Медведевым – итальянец выиграл уже четыре раза подряд.

Конечно, Даниил стал не единственным, кого за это время научился обыгрывать Янник. Сам Новак Джокович тоже пал жертвой преобразившегося Синнера – правда, один из четырёх матчей у него всё-таки взял, зато проиграл и в Кубке Дэвиса, и на полуфинальной стадии Australian Open, где у него раньше вообще не было поражений (как и в финалах этого турнира). Медведев же как раз на Открытом чемпионате Австралии, где его встреча с Синнером состоялась в финале, ближе всего после Майами-2023 подошёл к победе над ним. Во многом этому поспособствовала смена тактики, пусть и вынужденная – проведя множество часов на корте по пути к финалу, вымотанный Даниил стал делать розыгрыши более короткими, больше атаковать, нагнетать темп, идти вперёд. Это в целом работало на протяжении двух сетов, а потом и Янник приспособился, и у Даниила стали заканчиваться силы. В итоге итальянец отыгрался с 0:2 по партиям и завоевал свой первый титул на «Шлемах», а россиянин потерпел пятое поражение в шести финалах этих турниров. Однако те два сета в начале финала могут помочь Медведеву здесь, в Майами.

«Даниил сделал меня более сильным игроком»

«Очевидно, это будет тяжёлый матч. Он вышел в финал в Индиан-Уэллсе. Кроме того, у него есть хорошая уверенность в себе. Он играет очень хорошо, особенно здесь, на этом турнире. В прошлом году он победил. Потенциально это будет очень тактический матч. Я должен быть готов, если он начнёт так же, как в Австралии. Я должен быть готов и попытаться понять это раньше. Тогда, может быть, он кое-что изменит. Так что давайте посмотрим. Это будет интересное испытание для меня. Надеюсь, смогу показать хороший теннис» – поделился ожиданиями от предстоящей встречи с Даниилом Янник.

Порассуждал итальянец и о том, как соперники помогают ему развиваться. «Конечно, Карлос повлиял на меня, я стал лучше благодаря борьбе с ним. Но не только он. Даниил тоже тот, кто сделал меня более сильным игроком. Поскольку я проигрывал ему, то старался больше работать над подачей, дроп-шотами и другими аспектами игры. Конечно, в туре есть люди, которые стимулируют меня развиваться».

А вот что сказал после своей победы в четвертьфинале Даниил: «Янник играет всё лучше и лучше, он уверен в себе. Я смотрю некоторые матчи по телевизору, и, когда кажется, что у него проблемы, ему удаётся найти решение. Это то, что делают чемпионы. Для меня это большой вызов, и я постараюсь выложиться на 100%», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

Медведев и Синнер повторили результат Биг-4

Отметим, что Даниил стал шестым теннисистом за последние 22 года, который смог начать сезон с выходов как минимум в полуфинал на Открытом чемпионате Австралии и «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и в Майами. При этом на двух первых турнирах он сыграл в финале. Ранее собрать три полуфинала (или лучше) крупнейших турниров первых месяцев года за один сезон удавалось сербу Новаку Джоковичу, швейцарцу Роджеру Федереру, испанцу Рафаэлю Надалю, британцу Энди Маррею – и Синнеру, который так же сделал это сейчас, в 2024-м. Янник после титула Australian Open дошёл в Индиан-Уэллсе до полуфинала, проиграв там Карлосу Алькарасу.

Для обоих это уже отличный старт сезона (у Синнера, понятно, он лучше за счёт победы в Мельбурне), но Медведеву особенно важно одержать победу в грядущем матче. Во-первых, он уже давно не обыгрывал топов – с сентября, когда выбил Карлоса Алькараса в полуфинале US Open. Во-вторых, это последний турнир на любимом покрытии Даниила, харде, на ближайшие месяцы – теннисный тур вернётся на искусственные корты только в конце июля, а сам Медведев едва ли сыграет там до августа, когда пройдут «Мастерсы» в Монреале и Цинциннати, поскольку до того будет Олимпиада.

Да, в прошлом сезоне Даниил неожиданно «выстрелил» и на грунте, став победителем «Мастерса» в Риме, но шансов одолеть на этом покрытии кого-то из топов у него в любом случае будет меньше – надо стараться использовать эту возможность сейчас. К тому же в другой половине сетки уже вылетел Алькарас, а обыграть в финале Григора Димитрова или Александра Зверева более чем реально.

Все матчи Даниила Медведева с Янником Синнером Общий счёт – 6-4 в пользу Медведева 1. Марсель-2020, хард в зале. 1/8 финала 1:6, 6:1, 6:2 – победа Медведева 2. Марсель-2021, хард в зале. Четвертьфинал 6:2, 6:4 – победа Медведева 3. Итоговый чемпионат ATP – 2021, хард в зале. Турин. Групповой этап 6:0, 6:7(5:7), 7:6(8:6) – победа Медведева 4. Вена-2022, хард в зале. Четвертьфинал 6:4, 6:2 – победа Медведева 5. Роттердам-2023, хард в зале. Финал 5:7, 6:2, 6:2 – победа Медведева 6. «Мастерс» в Майами-2023, хард. Финал 7:5, 6:3 – победа Медведева 7. Пекин-2023, хард. Финал 7:6(7:2), 7:6(7:2) – победа Синнера 8. Вена-2023, хард в зале. Финал 7:6(9:7), 4:6, 6:3 – победа Синнера 9. Итоговый чемпионат ATP – 2023, хард в зале. Турин. Полуфинал 6:3, 6:7(4:7), 6:1 – победа Синнера 10. Australian Open – 2024, хард. Мельбурн. Финал 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3 – победа Синнера

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