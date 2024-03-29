«Мастерс» в Майами: расписание и примерное время начала матчей 29 марта

Сегодня, 29 марта, в Майами (США) пройдёт очередной игровой день турнира серии «Мастерс».

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Теннис. Турнир серии «Мастерс» в Майами. Расписание матчей 1/2 финала соревнований

Даниил Медведев (Россия) — Янник Синнер (Италия) — начало матча не раньше 22:00 мск.

— Янник Синнер (Италия) — начало матча не раньше 22:00 мск. Григор Димитров (Болгария) — Александр Зверев (Германия) — начало матча не ранее 2:00 (в ночь на 30 марта).

Напомним, турнир в Майами проходит с 20 по 31 марта. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 8,9 млн. Действующим победителем турнира в Майами является Даниил Медведев, который в финале прошлого розыгрыша соревнований одержал победу над Янником Синнером со счётом 7:5, 6:3.