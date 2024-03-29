Трэйси Остин: люблю Алькараса, но очень рада за Димитрова

Бывшая первая ракетка мира из США, чемпионка US Open в 1979 и 1981 годах Трэйси Остин отреагировала на победу 12-й ракетки мира болгарского теннисиста Григора Димитрова над испанским спортсменом Карлосом Алькарасом (второй в рейтинге ATP) в матче 1/4 финала турнира серии «Мастерс» в Майами (США). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4 в пользу болгарина.

«Григор Димитров на пути к возвращению в топ-10. Люблю Карлитоса, но очень рада за Григора — такой приятный парень!» — написала Остин на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в полуфинале соревнований в Майами Димитров встретится с пятой ракеткой мира немецким теннисистом Александром Зверевым. Если болгарину удастся обыграть Зверева, он вернётся в топ-10 рейтинга ATP впервые с октября 2018 года.