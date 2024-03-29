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Андрей Рублёв рассказал, что планирует выступить на Олимпиаде в Париже

Андрей Рублёв рассказал, что планирует выступить на Олимпиаде в Париже
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Российский теннисист Андрей Рублёв, шестая ракетка мира, рассказал, что планирует выступить на Олимпийских играх в Париже (Франция), которые пройдут летом 2024 года.

«Хочу ли поехать на Олимпиаду? Да. Если, даст бог, всё останется так, как есть на сегодня, и мы сможем играть, а у меня всё будет нормально со здоровьем и в физическом плане — то с очень большой долей вероятности я поеду. В каких разрядах? В одиночке точно, по другим не знаю, поскольку ни с кем пока мы это не обсуждали.

Было ли давление, что не стоит ехать без флага и гимна? В моём случае пока ничего такого не было», — приводит слова спортсмена «Спорт-экспресс».

Напомним, в начале марта Международная федерация тенниса (ITF) заявила, что российские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде в Париже.

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