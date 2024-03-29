Полина Кудерметова потерпела поражение в четвертьфинале турнира WTA-125 в Анталье

Российская теннисистка Полина Кудерметова, 193-я ракетка мира, потерпела поражение в четвертьфинале турнира категории WTA-125 в Анталье (Турция). Спортсменка в трёх сетах проиграла Джессике Бузас Манейро, 127-й ракетке мира из Испании. Встреча завершилась со счётом 6:2, 5:7, 3:6.

Теннисистки провели на корте 2 часа 20 минут. По ходу матча Полина Кудерметова выполнила один эйс, реализовала 7 брейк-пойнтов из 18 и допустила пять двойных ошибок. На счету её соперницы — 8 реализованных брейк-пойнтов из 19 и четыре двойные ошибки.

За выход в финал Джессика Бузас Манейро поборется со 181-й ракеткой мира из Швейцарии Симоной Вальтерт.

Отметим, что Полина Кудерметова благодаря выходу в четвертьфинал турнира в Турции станет 182-й ракеткой мира.

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