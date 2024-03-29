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Медведев — Синнер: россиянин проиграл первый сет 1/2 финала «Мастерса» в Майами

Медведев — Синнер: россиянин проиграл первый сет 1/2 финала «Мастерса» в Майами
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Российский теннисист Даниил Медведев, четвёртая ракетка мира, проиграл первый сет матча полуфинала «Мастерса» в Майами (США), в котором он играет с третьей ракеткой мира из Италии Янником Синнером. Счёт после стартовой партии — 1:6.

Отметим, что первый сет матча длился 34 минуты. Сейчас стартует вторая партия встречи. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию борьбы Даниила Медведева и Янника Синнера за выход в финал «Мастерса» в Майами.

Напомним, Янник Синнер и Даниил Медведев в прошлом сезоне играли друг с другом в финале этого турнира. Тогда российский теннисист стал чемпионом соревнований, однако после финала «Мастерса» в Майами он ни разу не обыгрывал итальянца в очном противостоянии.

Майами (м). 1/2 финала
29 марта 2024, пятница. 22:15 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
1 		0
6 		1
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
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