Медведев разгромно проиграл Синнеру в полуфинале «Мастерса» в Майами

Российский теннисист Даниил Медведев, четвёртая ракетка мира, потерпел разгромное поражение в полуфинале «Мастерса» в Майами (США). Спортсмен в двух сетах проиграл третьей ракетке мира из Италии Яннику Синнеру, сумев взять только три гейма. Встреча завершилась со счётом 1:6, 2:6.

Теннисисты провели на корте 1 час 10 минут. За это время Даниил Медведев выполнил три эйса, не смог реализовать три брейк-пойнта и допустил две двойные ошибки. На счету Янника Синнера — семь подач навылет, четыре реализованных брейк-пойнта из девяти и одна двойная ошибка.

В финале Янник Синнер встретится либо с Григором Димитровым (Болгария, 12), либо с Александром Зверевым (Германия, 5). Отметим, что в случае победы на турнире итальянец станет второй ракеткой мира.

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