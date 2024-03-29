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Медведев разгромно проиграл Синнеру в полуфинале «Мастерса» в Майами

Медведев разгромно проиграл Синнеру в полуфинале «Мастерса» в Майами
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Российский теннисист Даниил Медведев, четвёртая ракетка мира, потерпел разгромное поражение в полуфинале «Мастерса» в Майами (США). Спортсмен в двух сетах проиграл третьей ракетке мира из Италии Яннику Синнеру, сумев взять только три гейма. Встреча завершилась со счётом 1:6, 2:6.

Майами (м). 1/2 финала
29 марта 2024, пятница. 22:15 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2
6 		6
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Теннисисты провели на корте 1 час 10 минут. За это время Даниил Медведев выполнил три эйса, не смог реализовать три брейк-пойнта и допустил две двойные ошибки. На счету Янника Синнера — семь подач навылет, четыре реализованных брейк-пойнта из девяти и одна двойная ошибка.

В финале Янник Синнер встретится либо с Григором Димитровым (Болгария, 12), либо с Александром Зверевым (Германия, 5). Отметим, что в случае победы на турнире итальянец станет второй ракеткой мира.

Сетка «Мастерса» в Майами

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