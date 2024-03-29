Синнер: перед первым в карьере финалом «Мастерса» не мог заснуть. Сейчас я другой человек

Итальянский теннисист Янник Синнер, третья ракетка мира, после выхода в финал «Мастерса» в Майами (США) поделился воспоминаниями о своём первом в карьере титульном матче на соревнованиях такого уровня. Впервые спортсмен сыграл в финале «Мастерса» в 2021 году, тоже в Майами.

«Сейчас я другой игрок, другой человек. Иногда я вспоминаю о первом финале «Мастерса». Помню, что в ночь перед финалом я не мог заснуть, постоянно был в холодном поту. Теперь я гораздо лучше справляюсь с этим. Просто взволнован и рад вернуться. Надеюсь, что покажу хороший теннис в воскресенье, потому что это очень важный для меня турнир. Если я смогу победить, будет здорово. Если нет — то это будет ещё один отличный шанс выступить. Просто хороший опыт», — сказал Синнер в интервью на корте.

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