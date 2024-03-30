Григор Димитров победил Александра Зверева и вышел в финал «Мастерса» в Майами
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Пятая ракетка мира Александр Зверев из Германии не смог пробиться в финал турнира категории «Мастерс» в американском Майами, где был посеян под четвёртым номером. В полуфинале Зверев уступил в трёх сетах имеющему 11-й посев на турнире 12-му номеру мировой классификации болгарину Григору Димитрову — 4:6, 7:6 (7:4), 4:6.
Майами (м). 1/2 финала
30 марта 2024, суббота. 02:10 МСК
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
2 : 1
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|2
|3
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|6 4
|6
|
|7 7
|4
Александр Зверев
А. Зверев
Продолжительность матча составила 2 часа 37 минут. Димитров выполнил 18 подач навылет при двух двойных ошибках и выиграл два брейк-пойнта из двух. На счету Зверева 14 эйсов, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.
В финале «Мастерса» в Майами Димитров сыграет с третьей ракеткой мира и вторым номером посева итальянцем Янником Синнером.
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