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Григор Димитров — Александр Зверев 6:4, 6:7, 6:4, кто победил, результат матча 1/2 финала «Мастерса» в Майами 30 марта

Григор Димитров победил Александра Зверева и вышел в финал «Мастерса» в Майами
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Пятая ракетка мира Александр Зверев из Германии не смог пробиться в финал турнира категории «Мастерс» в американском Майами, где был посеян под четвёртым номером. В полуфинале Зверев уступил в трёх сетах имеющему 11-й посев на турнире 12-му номеру мировой классификации болгарину Григору Димитрову — 4:6, 7:6 (7:4), 4:6.

Майами (м). 1/2 финала
30 марта 2024, суббота. 02:10 МСК
Григор Димитров
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 4 6
4 		7 7 4
         
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Продолжительность матча составила 2 часа 37 минут. Димитров выполнил 18 подач навылет при двух двойных ошибках и выиграл два брейк-пойнта из двух. На счету Зверева 14 эйсов, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.

В финале «Мастерса» в Майами Димитров сыграет с третьей ракеткой мира и вторым номером посева итальянцем Янником Синнером.

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Расписание "Мастерса" в Майами
Турнирная сетка "Мастерса" в Майами
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