Григор Димитров победил Александра Зверева и вышел в финал «Мастерса» в Майами

Пятая ракетка мира Александр Зверев из Германии не смог пробиться в финал турнира категории «Мастерс» в американском Майами, где был посеян под четвёртым номером. В полуфинале Зверев уступил в трёх сетах имеющему 11-й посев на турнире 12-му номеру мировой классификации болгарину Григору Димитрову — 4:6, 7:6 (7:4), 4:6.

Продолжительность матча составила 2 часа 37 минут. Димитров выполнил 18 подач навылет при двух двойных ошибках и выиграл два брейк-пойнта из двух. На счету Зверева 14 эйсов, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.

В финале «Мастерса» в Майами Димитров сыграет с третьей ракеткой мира и вторым номером посева итальянцем Янником Синнером.

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