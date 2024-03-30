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Даниил Медведев отреагировал на разгромное поражение Яннику Синнеру в Майами

Даниил Медведев отреагировал на разгромное поражение Яннику Синнеру в Майами
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Российский теннисист Даниил Медведев, четвёртая ракетка мира, потерпел разгромное поражение в полуфинале «Мастерса» в Майами (США). Спортсмен в двух сетах проиграл третьей ракетке мира из Италии Яннику Синнеру, сумев взять только три гейма. Встреча завершилась со счётом 1:6, 2:6.

На пресс-конференции Медведев прокомментировал досадную неудачу в сегодняшнем матче. «Шанс очень мал, когда вы играете против такого игрока, как Янник, который находится в отличной форме. Мне нужно было показать лучшую версию себя, чтобы соревноваться, но я не смог. Cиннер, с другой стороны, вот уже несколько месяцев продолжает проявлять себя на очень высоком уровне. Победа была очень лёгкой для него, это правда», — цитирует Медведева OA sport.

В финале турнира Янник Синнер сыграет с Григором Димитровым.

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