Медведева разгромили в полуфинале Майами. Синнер в пятый раз подряд победил Даниила

Россиянин опять не смог защитить титул. А итальянец всего в шаге от звания второй ракетки мира.

В пятницу, 29 марта, на супертурнире в Майами (США) состоялся первый полуфинальный матч в мужском одиночном разряде. Участниками встречи стали чемпион US Open 2021 года Даниил Медведев, посеянный под третьим номером, и победитель Australian Open — 2024 Янник Синнер (2).

За четыре матча, предшествовавших игре с Синнером, Медведев не отдал соперникам ни одной партии. В четвертьфинале Даниил прошёл чилийца Николаса Харри (22) — 6:2, 7:6. А вот Синнеру пришлось отыгрываться в третьем круге, когда его соперником был Таллон Грикспор (25), — 5:7, 7:5, 6:1. После этого Янник уже не проигрывал сетов, победив несеяных Кристофера О'Коннелла и Томаша Махача.

Медведев и Синнер регулярно играют друг с другом в последнее время. Они успели провести уже 10 игр. При этом первые шесть очных матчей, в том числе два в прошлом сезоне, выиграл россиянин, победивший итальянца в финале Майами-2023. Но после этого Янник прибавил и ещё в том же 2023-м выиграл три поединка, а главную свою победу одержал в финале Australian Open — 2024: 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3.

Что говорили соперники перед матчем

Медведев признал, что у Синнера есть чемпионский характер. «Янник играет всё лучше и лучше, он уверен в себе. Некоторые матчи я смотрю по телевизору. Когда кажется, что у него проблемы, ему удаётся найти решение. Это то, что делают чемпионы. Для меня это большой вызов, и я постараюсь выложиться на 100%», — приводит слова Даниила пресс-служба ATP.

Синнер предположил, что игра будет непростой. «Очевидно, это будет тяжёлый матч. Он вышел в финал в Индиан-Уэллсе. Кроме того, у него есть уверенность в себе. Он играет очень хорошо, особенно здесь, на этом турнире. В прошлом году он победил.

Потенциально это будет очень тактический матч. Я должен быть готов, если он начнёт так же, как в Австралии. Я должен быть готов и попытаться понять это раньше. Тогда, может быть, он кое-что изменит. Так что давайте посмотрим. Это будет интересное испытание для меня. Надеюсь, я смогу показать хороший теннис», — сказал Янник на пресс-конференции.

Что говорили эксперты

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев выразил надежду, что Медведев способен победить Синнера. «Итальянец цепкий, психологически стойкий, но по качеству игры они похожи с Медведевым. И надо Дане сломать традицию проигрывать в борьбе — он может это сделать в этот раз. Он способен выйти в финал», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Двукратный чемпион ТБШ Евгений Кафельников затруднился назвать фаворита. «Не могу назвать фаворита этой игры. Можно заглянуть в котировки букмекеров, может, они помогут ответить вопрос о том, кто фаворит матча. У меня сомнения по этому вопросу. Синнер выиграл последние четыре матча у Медведева после шести поражений. Синнер заметно прибавил и стал играть лучше, отсюда и такие результаты», — приводит слова Кафельникова «РБ Спорт».

А заслуженный тренер России Виктор Янчук предположил, что ключ к успеху может лежать в психологии. «Это будет очень напряжённый матч. Для Медведева он будет трудным, но шансы на победу у него есть. Думаю, шансы в пользу Синнера, но психология может помочь Даниилу. Сейчас он больше атакует, темп игры у него повыше.

Синнер — непростой и быстрый соперник. У него острые удары, да и плюс он моложе. Но если психологически будет напряжённый матч, Медведев может и перебороть. Однако для этого нужен равный матч. Ожидать победы Даниила трудно, но надеяться можно», — сказал Янчук в интервью «Чемпионату».

Остаётся добавить, что к матчу с Медведевым Синнер подходил с впечатляющей статистикой: 20 побед и всего одно поражение в сезоне-2024. Увы, после этой игры она стала ещё лучше: 21-1.

Начало матча осталось за Синнером. Итальянец сразу взял свою подачу, а во втором гейме — и чужую, использовав третий брейк-пойнт. Медведев старался что-то придумать, активничал, но ошибался, а заключительное очко в гейме Янник, в целом лучше смотревшийся в обменах, взял виннерсом — 2:0. У Даниила был шанс на обратный брейк, но его соперник ушёл с двойного брейк-пойнта, подтвердив таким образом перевес, — 3:0.

Дальше пошло ещё хуже. Долгий четвёртый гейм, на подаче Медведева, вновь выиграл Синнер. Оба теннисиста радовали публику классными обменами едва ли не в каждом розыгрыше, но итальянец действовал точнее и реализовал четвёртый брейк-пойнт. Счёт стал 4:0 в пользу Янника, и на этом борьба в партии фактически закончилась. Один гейм Даниил всё же взял, подав под ноль, но следом его оппонент ответил тем же — 6:1 всего за 34 минуты.

О преимуществе итальянца над россиянином красноречиво свидетельствовала статистика: по виннерсам — 7 против 3, по невынужденным ошибкам — 6 против 12. Ну и на первой подаче Медведев выиграл непозволительно мало очков (47%). И всё это на глазах у легендарной Серены Уильямс.

Серена Уильямс Фото: Elsa/Getty Images

Вторую партию Медведев начал ещё хуже, чем первую, под ноль проиграв свою подачу. После этого Синнер спокойно подтвердил брейк — 2:0. На стыке первого и второго сетов случился отрезок, во время которого итальянец взял 10 очков подряд. Шанс немного подправить ситуацию россиянин получил в четвёртом гейме, но не смог использовать брейк-пойнт, пробив в коридор. После «ровно» Янник двумя эйсами подряд дожал Даниила — 3:1.

В пятом гейме Медведев вновь провалил свою подачу, взяв лишь одно очко благодаря эйсу. Синнер повёл 4:1 с двумя брейками, и у россиянина в такой ситуации оставались разве что минимальные шансы спасти этот полуфинал. Чуда не случилось. Подавая на матч при 5:2, итальянец, на протяжении всего матча лучше смотревшийся в долгих обменах, спас гейм с 0:30, использовав первый же матчбол, после того как Даниил в очередной раз сорвал удар, — 6:1, 6:2 за 1 час 11 минут.

Так Медведев, в пятый раз подряд проигравший Синнеру, вновь не смог защитить титул. Синнер же в третий раз в сезоне и в 17-й в карьере вышел в финал турнира ATP. Его статистика в предыдущих решающих матчах — 12-4. Янник выиграл оба своих финала в 2024 году: Australian Open и Роттердам. Также это будет его четвёртый финал на «Мастерсах». Из предыдущих трёх встреч он выиграл одну, в Торонто-2023. Кроме того, если он завоюет титул в Майами, то впервые в карьере станет второй ракеткой мира, опередив Карлоса Алькараса.

В финале соперником Синнера станет победитель противостояния Григор Димитров (Болгария, 11) — Александр Зверев (Германия, 4). Этот матч состоится ночью 30 марта мск, а финал пройдёт в воскресенье, 31 марта. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

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