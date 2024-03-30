Григор Димитров повторил достижение Андре Агасси

12-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров стал вторым игроком старше 30 лет в истории, кто одержал победу над двумя теннисистами топ-5 рейтинга в четвертьфинале и полуфинале турнира серии «Мастерс».

Ранее это удавалось лишь бывшей первой ракетке мира американскому теннисисту Андре Агасси на турнире в Цинциннати (США) в 2004 году. На тот момент Агасси было 34 года. В 1/4 финала американец переиграл испанца Карлоса Мойю (7:6, 6:4), в полуфинале — своего соотечественника Энди Роддика (7:5, 6:7, 7:6).

Напомним, сегодня, 30 марта, болгарин обыграл пятую ракетку мира Александра Зверева в полуфинале «Мастерса» в Майами (6:4, 6:7 (4:7), 6:4). В 1/4 финала Димитров взял верх над второй ракеткой мира Карлосом Алькарасом (6:2, 6:4).