Фото: российский юниор Ярослав Дёмин провёл тренировку с Рафаэлем Надалем на грунте

18-летний российский теннисист Ярослав Дёмин провёл совместную тренировку на грунте с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», бывшей первой ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем. Дёмин находится в академии Надаля на Мальорке.

Фотографиями с тренировки поделился официальный аккаунт академии в своих социальных сетях.

Фото: академия Рафаэля Надаля

«Учится у лучших», — прокомментировала фото медиаслужба академии Надаля.

Уроженец Москвы Дёмин – бывшая первая ракетка мира в юниорском рейтинге, победитель одного взрослого турнира ITF, финалист юниорского Уимблдона-2023 в одиночном разряде, победитель юниорского «Ролан Гаррос» — 2023 в парном разряде.

Ранее 37-летний Надаль снялся с турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), заявив, что пока не считает себя готовым выступить на таких важных соревнованиях. В Индиан-Уэллсе испанец должен был провести свой первый официальный матч в туре после паузы. Рафаэль в последний раз выходил на корт на январском турнире в Брисбене. После этого он получил повреждение. При этом американские зрители всё же увидели Надаля на корте — он принял участие в выставочном матче с Карлосом Алькарасом, который прошёл в Лас-Вегасе. Надаль эту встречу проиграл.