«Физически поплыл». Реакция на разгромное поражение Медведева в полуфинале Майами

Даниил и сам попытался объяснить, что пошло не так в матче с Синнером.

На «Мастерсе» в Майами в ночь на 30 марта состоялись яркие и такие разные мужские полуфиналы. В первом матче итальянец Янник Синнер (третья ракетка мира) неожиданно легко переиграл россиянина Даниила Медведева (4), а во втором – болгарин Григор Димитров (12), активно переживающий новый виток в карьере, за 2,5 часа одолел немца Александра Зверева (5). Теннисный мир и сами игроки отреагировали на результаты минувших встреч.

В Майами Медведев потерпел от Синнера пятое поражение подряд. На пресс-конференции после матча Даниил попытался объяснить такой исход его полуфинальной встречи с Янником.

«Условия немного отличались от тех, к которым я привык, но я проиграл не из-за этого. Мой план состоял в том, чтобы играть агрессивно, как в Австралии, но это всегда риск, потому что это другая игра, к которой я не привык. Однако думаю, что против Янника недостаточно просто пытаться его победить. В результате я был вынужден немного изменить себя и свой стиль. В первых двух сетах финала в Мельбурне это изменение сработало, но не здесь, потому что я находился не на должном уровне в своей игре. Когда я снова встречусь с Синнером, я подумаю, что ещё можно сделать, чтобы стать лучше».

Янник после игры с Даниилом тоже попытался назвать причину, по которой всё прошло для него так легко.

«Почему я настолько доминировал? Не знаю. Сегодня я чувствовал себя прекрасно на корте. Обычно так и бывает: чем дольше я участвую в турнире, тем комфортнее себя ощущаю. Очень доволен этим выступлением.

Думаю, Даниил сегодня чувствовал себя не очень хорошо. Он допустил много ошибок, которых он обычно не делает. Я просто воспользовался шансом, хотя ожидал действительно тяжёлого матча. Если бы он сделал брейк в первом сете или во втором, всё было бы по-другому. Но я сегодня чувствовал себя прекрасно на корте», – сказал итальянец в интервью на корте.

Янник Синнер Фото: Al Bello/Getty Images

Вице-президент ФТР Алексей Селиваненко предположил, что в матче с Синнером Медведева могло что-то тревожить.

«Янник по игре объективно был сильнее и переиграл Даниила по всем основным элементам. Со стороны казалось, что Даниила что-то беспокоило, но опять-таки с другой стороны сетки был один из лучших в этом сезоне», – приводит слова Селиваненко «СЭ».

Экс-теннисист Андрей Ольховский также прокомментировал поражение Даниила в Майами.

«Я не скажу, что матч был без борьбы. Просто счёт не очень красивый. Борьба была. По большому счёту Синнер переиграл Даниила во всех компонентах. Когда у Дани были немногочисленные шансы, Синнер всё равно находил противодействие обороне Медведева. Именно в той игре, за счёт которой Медведев раньше побеждал Синнера, Янник сейчас очень хорош. Он не ошибается в длительных розыгрышах», — сказал Ольховский в беседе с «Чемпионатом».

А бывшая девятая ракетка мира Андрей Ольховский попытался объяснить, что пошло не так в игре Медведева.

«Когда проходили длинные розыгрыши, Медведев физически плыл. Он был каким-то физически утомлённым. Если брать первые четыре гейма, то могло быть 2:2, а не 0:4, и могла бы быть какая-то интрига. Медведев сыграл слабо по меркам своих возможностей, а Синнер сыграл очень здорово. Но ничего страшного — слабые матчи бывают у каждого игрока».

Журналист Бен Ротенберг после встречи Янника с Даниилом не стал комментировать игру россиянина, а поделился мнением о том, что итальянец совсем близок к званию первой ракетки мира.

«Янник Синнер одержал очень красивую 69-минутную победу над Даниилом Медведевым со счётом 6:1, 6:2 и вышел в финал ATP-1000 в Майами. В этом году он чертовски быстро приближается к первому месту в рейтинге ATP. Если он останется здоровым, то звание №1 будет вопросом «когда», а не «если», – написал Ротенберг в социальных сетях.

Второй полуфинал с участием Димитрова и Зверева выдался гораздо ярче, чем встреча Медведева с Синнером. Григор одержал победу со счётом 6:4, 6:7, 6:4 и обеспечил себе возвращение в топ-10 по итогам турнира в Майами. На корте после встречи болгарин поделился мнением об игре и камбэке в десятку лучших игроков.

«Что помогает снова играть в свой лучший теннис? Я борюсь с самим собой, участвую в своей собственной гонке. Я проделал большую работу, а всё приходит с теми усилиями, которые мы вкладываем в какое-то дело. Сейчас я нахожусь на другом этапе своей жизни и карьеры.

Возвращение в топ-10? Я продолжал верить и процветать. Я продолжал верить в себя. Когда недостаточно верил, вся команда постоянно подталкивала меня в нужном направлении. У меня была очень хорошая дисциплина. Моя семья была рядом со мной, близкие друзья. В конце концов, всё дело в любви, а рейтинг – просто вишенка на торте».

Григор Димитров Фото: Brennan Asplen/Getty Images

Канадская журналистка Стефани Майлз в социальных сетях поддержала Димитрова и напомнила о его сравнении с Роджером Федерером: «Моё чутьё мне подсказывает, что возрождение Димитрова после ухода Федерера совсем не случайно. Ему не нужно каждый день напоминать об этом сравнении [с Роджером]».

А бывшая ракетка мира в парном разряде Ренне Стаббс просто поддержала Григора: «Так рада за Григора! Он просто отличный парень, и, честно говоря, он этого заслуживает!».

Теперь Димитрову предстоит побороться за титул Майами с Синнером. Счёт их личных встреч 2-1 в пользу Янника. Финальный матч пройдёт в воскресенье, 31 марта.