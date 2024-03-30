Появилась сетка турнира ATP-250 в Марракеше, где сыграют Котов, Вавринка и Берреттини

Стала известна сетка основы грунтового турнира категории ATP-250 в Марракеше (Марокко), который пройдёт с 1 по 7 апреля.

Список сеяных игроков на соревнованиях возглавили 35-я ракетка мира Ласло Джере из Сербии и 40-я ракетка мира австриец Себастьян Офнер. Третьим по посеву стал бывшая 22-я ракетка мира, ныне занимающий 43-е место Даниэль Эванс из Англии, четвёртым — 53-я ракетка мира из Италии Лоренцо Сонего. Все спортсмены начнут борьбу во втором круге, при этом первый сеяный Ласор Джере на старте турнира может сыграть с французом Юго Гастоном.

Отметим, что также на соревнования в Марракеше заявлены бывший российский теннисист, ныне представляющий Казахстан Александр Шевченко (45-я ракетка мира), Павел Котов (Россия, 67), трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» Стэн Вавринка (Швейцария, 83), бывшая третья ракетка мира Маттео Берреттини (Италия, 142).

Действующим чемпионом турнира в Марракеше является испанец Роберто Карбальес-Баэна.