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Рыбакина — Коллинз: экс-россиянка проиграла первый сет в финале WTA-1000 в Майами

Рыбакина — Коллинз: экс-россиянка проиграла первый сет в финале WTA-1000 в Майами
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Четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана уступила первый сет в финальном матче турнира категории WTA-1000 в Майами (США), в котором она играет с 53-й ракеткой мира Даниэль Коллинз. Счёт после стартовой партии — 7:5 в пользу американки.

Майами (ж). Финал
30 марта 2024, суббота. 22:10 МСК
Даниэль Коллинз
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
7 		3
5 		2
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

Отметим, что первый сет матча длился 59 минут. Спортсменка из Казахстана подала четыре эйса, не допустила двойных ошибок и не реализовала ни одного брейк-поинта из пяти. Американка также подала три эйса, сделала две двойные ошибки и не реализовала свой единственный брейк-пойнт.

В ближайшее время стартует вторая партия встречи. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча Елены Рыбакиной и Даниэль Коллинз за титул WTA-1000 в Майами (США).

Напомним, это пятая личная встреча спортсменок на корте. Ранее Елена Рыбакина побеждала в очном противостоянии трижды: в Аделаиде и на Australian Open в 2023 году и в Абу-Даби в текущем сезоне. Даниэль Коллинз была сильнее представительницы Казахстана только один раз — в Сан-Хосе в 2021 году.

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