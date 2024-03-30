Рыбакина — Коллинз: экс-россиянка проиграла первый сет в финале WTA-1000 в Майами

Четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана уступила первый сет в финальном матче турнира категории WTA-1000 в Майами (США), в котором она играет с 53-й ракеткой мира Даниэль Коллинз. Счёт после стартовой партии — 7:5 в пользу американки.
|1
|2
|3
|
|3
|
|2
Отметим, что первый сет матча длился 59 минут. Спортсменка из Казахстана подала четыре эйса, не допустила двойных ошибок и не реализовала ни одного брейк-поинта из пяти. Американка также подала три эйса, сделала две двойные ошибки и не реализовала свой единственный брейк-пойнт.
В ближайшее время стартует вторая партия встречи. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча Елены Рыбакиной и Даниэль Коллинз за титул WTA-1000 в Майами (США).
Напомним, это пятая личная встреча спортсменок на корте. Ранее Елена Рыбакина побеждала в очном противостоянии трижды: в Аделаиде и на Australian Open в 2023 году и в Абу-Даби в текущем сезоне. Даниэль Коллинз была сильнее представительницы Казахстана только один раз — в Сан-Хосе в 2021 году.
- 30 марта 2024
-
23:38
-
23:14
-
23:09
-
22:36
-
22:16
-
21:47
-
21:07
-
20:54
-
20:33
-
20:13
-
20:01
-
18:00
-
17:32
-
17:00
-
15:56
-
15:41
-
15:17
-
14:40
-
14:19
-
13:52
-
13:30
-
13:13
-
12:27
-
12:20
-
11:52
-
11:51
-
11:26
-
11:09
-
11:05
-
11:04
-
10:36
-
10:11
-
10:06
-
09:44
-
09:30