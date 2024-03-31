Рыбакина высказалась о том, какой финал Майами обиднее проиграть — прошлогодний или этот

Четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана высказалась о том, какой финал турнира категории WTA-1000 в Майами (США) обиднее проиграть — прошлогодний или этот. Напомним, вчера, 31 марта, теннисистка уступила 53-й ракетке мира Даниэль Коллинз со счётом 5:7, 3:6. В 2023 году Рыбакина проиграла двукратной чемпионке Уимблдона, на тот момент 12-й ракетке мира чешке Петре Квитовой со счётом 7:6 (16:14), 6:2.

«Я думаю, что это другое, это просто совершенно другая ситуация. В прошлом году я приехала из Индиан-Уэллса и хотела сделать «солнечный дубль». Мне все говорили, что это очень сложно, особенно в сложных условиях сразу после приезда из Индиан-Уэллса в Майами, так что я тогда старалась идти медленно, концентрируясь от матча к матчу. В этом году я больше радовалась, сыграла два прямо хороших матча и опять вышла в финал. Так что я бы не сказала, что этот результат меня разочаровал. Я думаю, что и в прошлом году, и в этом году это хороший результат для меня. Конечно, проиграть в финале непросто, но, в конечном итоге, я считаю, что это все равно большое достижение», — сказала Рыбакина на пресс-конференции после матча.

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