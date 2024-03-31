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Григор Димитров — Янник Синнер: текстовая онлайн-трансляция финала «Мастерса» в Майами начнётся около 22:00 мск

Григор Димитров — Янник Синнер: текстовая трансляция финала «Мастерса» в Майами
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Сегодня, 31 марта, состоится матч финала «Мастерса» в Майами (США), в котором за титул друг с другом поборются 12-я ракетка мира из Болгарии Григор Димитров и третья ракетка мира из Италии Янник Синнер. Встреча поставлена вторым запуском на центральном корте турнира и начнётся не ранее 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Григора Димитрова и Янника Синнера за победу на турнире в Майами.

Это будет четвёртая личная встреча спортсменов на корте. Ранее Янник Синнер побеждал в личном противостоянии дважды — на хардовых «Мастерсах» в Майами и Пекине в прошлом сезоне, Григор Димитров был сильнее один раз — на грунтовом «Мастерсе» в Риме в 2020 году.

Отметим, что Григор Димитров в случае завоевания титула может стать седьмой ракеткой мира, а Янник Синнер в случае победы станет второй ракеткой мира.

Майами (м). Финал
31 марта 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Григор Димитров
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Не начался
1 2 3
         
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
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