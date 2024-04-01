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Даниил Медведев начал 200-ю неделю в топ-5 рейтинга ATP

Даниил Медведев начал 200-ю неделю в топ-5 рейтинга ATP
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Российский теннисист Даниил Медведев занимает четвёртое место в обновлённом рейтинге ATP от 1 апреля.

Таким образом, российский спортсмен проводит 200-ю неделю в топ-5 мирового рейтинга. Среди действующих теннисистов больше недель в пятёрке лучших игроков рейтинга проводили только испанец Рафаэль Надаль (837 недель), действующий лидер рейтинга серб Новак Джокович (787) и британский спортсмен Энди Маррей (429).

Напомним, Медведев дошёл до полуфинала турнира серии «Мастерс» в Майами (США), в котором проиграл будущему чемпиону соревнований итальянцу Яннику Синнеру. Встреча завершилась со счётом 6:1, 6:2 в пользу итальянского теннисиста. В финале «Мастерса» в Майами Синнер обыграл болгарина Григора Димитрова.

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