Янник Синнер: быть вторым в рейтинге ATP — потрясающее чувство

Итальянский теннисист Янник Синнер высказался о выходе на второе место в рейтинге ATP.

«Второе место в рейтинге многое значит для меня. Быть вторым номером ATP — потрясающее чувство. Я никогда не думал, что смогу оказаться так высоко. Для меня спорт — это одно, а жизнь — это другое. Мне нравится жить в такой системе координат. Я просто наслаждаюсь каждым моментом. Это были особенные дни», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Напомним, победа Синнера на турнире серии «Мастерс» в Майами (США) позволила спортсмену подняться на второе место в мировом рейтинге. Лидером рейтинга ATP является 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович. Третью строчку теперь занимает испанский спортсмен Карлос Алькарас.