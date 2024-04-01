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Возняцки одержала разгромную победу над Кесслер и вышла в 1/16 финала турнира в Чарльстоне

Возняцки одержала разгромную победу над Кесслер и вышла в 1/16 финала турнира в Чарльстоне
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Бывшая первая ракетка мира, победительница одного турнира «Большого шлема» датская теннисистка Каролина Возняцки вышла в 1/16 финала турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США).

В матче 1/32 финала датчанка одержала разгромную победу над американской теннисисткой Маккартни Кесслер (122-я ракетка мира) со счётом 6:0, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 часа 1 минуту.

Чарльстон. 1-й круг
01 апреля 2024, понедельник. 20:00 МСК
Каролина Возняцки
126
Дания
Каролина Возняцки
К. Возняцки
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		1
         
Маккартни Кесслер
122
США
Маккартни Кесслер
М. Кесслер

За это время Возняцки выполнил три подачи навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Кесслер ни одного эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного.

В следующем раунде Возняцки сыграет с 15-й сеяной турнира, 33-й ракеткой мира Ангелиной Калининой.

Действующей победительницей турнира является Онс Жабер, которая в прошлогоднем финале переиграла Белинду Бенчич (7:6 (8:6), 6:4).

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