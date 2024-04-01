Возняцки одержала разгромную победу над Кесслер и вышла в 1/16 финала турнира в Чарльстоне

Бывшая первая ракетка мира, победительница одного турнира «Большого шлема» датская теннисистка Каролина Возняцки вышла в 1/16 финала турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США).
В матче 1/32 финала датчанка одержала разгромную победу над американской теннисисткой Маккартни Кесслер (122-я ракетка мира) со счётом 6:0, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 часа 1 минуту.
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За это время Возняцки выполнил три подачи навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Кесслер ни одного эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из одного.
В следующем раунде Возняцки сыграет с 15-й сеяной турнира, 33-й ракеткой мира Ангелиной Калининой.
Действующей победительницей турнира является Онс Жабер, которая в прошлогоднем финале переиграла Белинду Бенчич (7:6 (8:6), 6:4).
- 1 апреля 2024
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