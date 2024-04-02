Маттео Берреттини уверенно обыграл Шевченко в первом круге турнира в Марракеше

Итальянский теннисист, бывшая шестая ракетка мира Маттео Берреттини в первом круге грунтового турнира категории ATP-250 в Марракеше (Марокко) в двух сетах обыграл экс-россиянина Александра Шевченко, представляющего Казахстан. Матч завершился со счётом 6:2, 6:1.

Матч продолжался 1 час 15 минут. Берреттини выполнил три подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти. Казахстанский теннисист сделал два эйса, допустил три двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух заработанных.

Отметим, что 135-й в мировом рейтинге Берреттини во втором круге сыграет с испанцем, 73-й ракеткой мира Хауме Мунаром, обыгравшим в 1/16 финала француза Люку Ван Аша (7:6 (7:3), 6:2).