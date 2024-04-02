93-я ракетка мира, российская теннисистка Мария Тимофеева завершила выступление на грунтовом турнире WTA-250 в Боготе (Колумбия). В матче первого круга она уступила испанской спортсменке, занимающей 50-ю строчку в рейтинге WTA, Саре Соррибес-Тормо. Поединок закончился со счётом 6:1, 6:3.
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
Игра продолжалась 1 час 26 минут. Тимофеева выполнила один эйс, допустила семь двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из шести. На счету испанской спортсменки ни одного эйса, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.
Напомним, уже два года подряд (в 2022 и 2023 годах) победительницей турнира WTA-250 в Боготе (Колумбия) становится Татьяна Мария. Призовой фонд соревнований составляет $ 267 082. Соревнования пройдут с 1 по 7 апреля.
- 2 апреля 2024
-
19:50
-
19:39
-
18:59
-
17:30
-
16:36
-
16:26
-
15:30
-
13:57
-
12:48
-
10:53
-
10:23
-
09:52
-
09:46
-
09:25
-
08:00
-
02:38
-
01:40
-
00:10
- 1 апреля 2024
-
23:42
-
23:11
-
22:40
-
22:09
-
22:02
-
21:39
-
21:36
-
21:11
-
21:00
-
20:56
-
20:47
-
20:32
-
20:03
-
19:59
-
19:53
-
19:10
-
18:37