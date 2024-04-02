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Мария Тимофеева завершила выступление на грунтовом турнире WTA-250 в Боготе

Мария Тимофеева завершила выступление на грунтовом турнире WTA-250 в Боготе
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93-я ракетка мира, российская теннисистка Мария Тимофеева завершила выступление на грунтовом турнире WTA-250 в Боготе (Колумбия). В матче первого круга она уступила испанской спортсменке, занимающей 50-ю строчку в рейтинге WTA, Саре Соррибес-Тормо. Поединок закончился со счётом 6:1, 6:3.

Богота. 1-й круг
02 апреля 2024, вторник. 18:10 МСК
Мария Тимофеева
93
Россия
Мария Тимофеева
М. Тимофеева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3
6 		6
         
Сара Соррибес-Тормо
50
Испания
Сара Соррибес-Тормо
С. Соррибес-Тормо

Игра продолжалась 1 час 26 минут. Тимофеева выполнила один эйс, допустила семь двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из шести. На счету испанской спортсменки ни одного эйса, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

Напомним, уже два года подряд (в 2022 и 2023 годах) победительницей турнира WTA-250 в Боготе (Колумбия) становится Татьяна Мария. Призовой фонд соревнований составляет $ 267 082. Соревнования пройдут с 1 по 7 апреля.

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