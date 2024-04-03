Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джессика Пегула — Аманда Анисимова 3:6, 6:4, 7:6, кто победил, результат матча 1/16 финала турнира в Чарльстоне 3 апреля

Джессика Пегула обыграла Аманду Анисимову во втором круге WTA-500 в Чарльстоне
Аудио-версия:
Комментарии

Пятая ракетка мира американка Джессика Пегула с победы стартовала на грунтовом турнире категории WTA-500 в Чарльстоне (США), на котором посеяна под первым номером. В матче второго круга Пегула переиграла 264-ю в мировой классификации соотечественницу Аманду Анисимову — 3:6, 6:4, 7:6 (7:3).

Чарльстон. 2-й круг
03 апреля 2024, среда. 01:10 МСК
Джессика Пегула
5
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 7 7
6 		4 6 3
         
Аманда Анисимова
264
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

Продолжительность матча составила 2 часа 26 минут. Пегула выполнила семь подач навылет при трёх двойных ошибках и реализовала четыре брейк-пойнта из 15. На счету Анисимовой три эйса и пять двойных ошибок, а также четыре выигранных брейк-пойнта из восьми.

В третьем круге Пегула встретится с 63-й ракеткой мира Магдой Линетт из Польши.

Грунтовый турнир категории WTA-500 проходит в американском Чарльстоне с 1 по 7 апреля, его призовой фонд составляет $ 922 573.

Расписание турнира WTA-500 в Чарльстоне
Турнирная сетка турнира WTA-500 в Чарльстоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android