Джессика Пегула обыграла Аманду Анисимову во втором круге WTA-500 в Чарльстоне
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Пятая ракетка мира американка Джессика Пегула с победы стартовала на грунтовом турнире категории WTA-500 в Чарльстоне (США), на котором посеяна под первым номером. В матче второго круга Пегула переиграла 264-ю в мировой классификации соотечественницу Аманду Анисимову — 3:6, 6:4, 7:6 (7:3).
Чарльстон. 2-й круг
03 апреля 2024, среда. 01:10 МСК
5
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|7 7
|
|4
|6 3
264
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Продолжительность матча составила 2 часа 26 минут. Пегула выполнила семь подач навылет при трёх двойных ошибках и реализовала четыре брейк-пойнта из 15. На счету Анисимовой три эйса и пять двойных ошибок, а также четыре выигранных брейк-пойнта из восьми.
В третьем круге Пегула встретится с 63-й ракеткой мира Магдой Линетт из Польши.
Грунтовый турнир категории WTA-500 проходит в американском Чарльстоне с 1 по 7 апреля, его призовой фонд составляет $ 922 573.
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