Джессика Пегула обыграла Аманду Анисимову во втором круге WTA-500 в Чарльстоне

Пятая ракетка мира американка Джессика Пегула с победы стартовала на грунтовом турнире категории WTA-500 в Чарльстоне (США), на котором посеяна под первым номером. В матче второго круга Пегула переиграла 264-ю в мировой классификации соотечественницу Аманду Анисимову — 3:6, 6:4, 7:6 (7:3).

Продолжительность матча составила 2 часа 26 минут. Пегула выполнила семь подач навылет при трёх двойных ошибках и реализовала четыре брейк-пойнта из 15. На счету Анисимовой три эйса и пять двойных ошибок, а также четыре выигранных брейк-пойнта из восьми.

В третьем круге Пегула встретится с 63-й ракеткой мира Магдой Линетт из Польши.

Грунтовый турнир категории WTA-500 проходит в американском Чарльстоне с 1 по 7 апреля, его призовой фонд составляет $ 922 573.