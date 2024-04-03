Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко выложила видео с тренировки, сопроводив его мотивационной цитатой.

«Движение — это лекарство для тела и души», — написала Соболенко в своих социальных сетях.

Напомним, сейчас Соболенко готовится к выступлению на турнире категории WTA-500 в Штутгарте, который пройдёт с 15 по 21 апреля. Соболенко является трёхкратной финалисткой турнира. В прошлом году в титульной встрече её остановила чемпионка двух последних розыгрышей — первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.

Отметим, что в данный момент Соболенко сталкивается с большой проблемой. Теннисистке не удаётся выйти в стадию четвертьфинала на третьем турнире WTA подряд. В третьем круге турнира категории WTA-1000 в Майами (США) Соболенко уступила представительнице Украины Ангелине Калининой, на стадии 1/8 финала Индиан-Уэллса белоруска уступила Эмме Наварро из США, а 20 февраля Арина на стадии 1/16 финала турнира в ОАЭ проиграла Донне Векич из Хорватии.