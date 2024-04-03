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Иванишевич: от всего сердца желаю Джоковичу выиграть золото Олимпийских игр

Иванишевич: от всего сердца желаю Джоковичу выиграть золото Олимпийских игр
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Горан Иванишевич, бывший тренер первой ракетки мира сербского теннисиста Новака Джоковича, высказался о желании спортсмена завоевать золотую медаль на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).

«Я от всего сердца желаю Новаку выиграть олимпийское золото — это то, чего он хочет больше всего. Он считает это своим долгом. Он никому ничего не должен, ну да ладно… Я просто хочу, чтобы он в этом преуспел», — приводит слова Иванишевича Sportklub.rs.

Напомним, Джокович является обладателем бронзовой медали Олимпийских игр 2008 года в Пекине (Китай) в одиночном разряде. Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года. Сейчас Джокович находится в Монте-Карло, где 7 апреля стартует турнир серии «Мастерс».

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