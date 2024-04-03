Иванишевич: Зимонич отлично знает Джоковича, он идеальный кандидат на роль тренера

Горан Иванишевич, бывший тренер первой ракетки мира сербского теннисиста Новака Джоковича, выразил мнение, что сербский специалист Ненад Зимонич является подходящим кандидатом на роль нового тренера спортсмена. Ранее Джокович и Зимонич были замечены вместе в Монте-Карло, где вскоре стартует турнир серии «Мастерс».

«Не знаю, как долго Новак планирует играть, но сейчас с ним рядом идеальный человек — это Зики (Ненад Зимонич). Он мой хороший друг, мы через многое прошли вместе. У него обширные знания в теннисе, но, самое главное, он отлично знает Новака. Сейчас Новаку не нужен совершенно новый человек, которому только предстоит его узнать. Допустим, пройдёт 10 дней, Новак „сойдёт с ума“, а новый тренер будет недоумевать, что вообще происходит.

Зики может помочь Новаку. Новак уже всё знает, однако ему будет приятно слышать то же самое от кого-то другого, но под иным углом. Зики отлично знает менталитет Новака, они сотрудничали на Кубке Дэвиса», — приводит слова Иванишевича Sportklub.rs.