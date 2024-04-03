Надаль столкнулся с новыми проблемами со спиной и может пропустить ещё 6 недель — источник

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль столкнулся с новой травмой спины, из-за которой может пропустить ещё шесть недель, сообщает Sport.es со ссылкой на собственные источники.

Исходя из данной информации, издание делает вывод, что участие Надаля в турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) находится под вопросом. Соревнования начнутся уже 7 апреля. Также маловероятным видится выступление Надаля в Барселоне и Мадриде.

СМИ предполагает, что местом возвращения Надаля в ATP-тур станет «Мастерс» в Риме (Италия).

Напомним, 37-летний Надаль пытался вернуться в тур на американской серии турниров, однако это не увенчалось успехом, теннисист заявил, что пока не готов к выступлению на подобном уровне. При этом американские зрители всё же увидели Надаля на корте — он принял участие в выставочном матче с Карлосом Алькарасом, который прошёл в Лас-Вегасе. Надаль эту встречу проиграл.