Свитолина и Монфис приняли участие в новой совместной фотосессии

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала в социальных сетях снимок с совместной фотосессии с супругом, бывшей шестой ракеткой мира французом Гаэлем Монфисом для американского бренда одежды Dockers.

На прошедшем турнире категории WTA-1000 в Майами (США) Свитолина, в данный момент занимающая 17-ю строчку рейтинга WTA, выступила неудачно. Она потерпела поражение в первом же своём матче от четырёхкратной чемпионки турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира японки Наоми Осаки, которая, как и Элина в прошлом сезоне, возвращается в тур после декрета. Встреча теннисисток завершилась со счётом 6:2, 7:6 (7:5) в пользу японки.

Монфис уже отправился в Европу, дабы начать грунтовый сезон на турнире в Эшториле (Португалия). Свитолина же осталась в США, где выступит на грунте турнира в Чарльстоне.