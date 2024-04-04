Азаренко вышла в третий круг турнира в Чарльстоне, где может сыграть с Александровой

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла в третий круг турнира в Чарльстоне. В матче второго круга она обыграла представительницу Италии Элизабетту Коччаретто со счётом 6:1, 6:2.
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Продолжительность встречи составила 1 час 11 минут. За это время Азаренко сделала одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету Коччаретто одна двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.
В следующем круге Азаренко встретится с победителем пары Тэйлор Таунсенд (США) – Екатерина Александрова (Россия).
Турнир в Чарльстоне проходит с 1 по 7 апреля. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 922 тыс. Действующим победителем турнира является представительница Туниса Онс Жабер, которая в финальном матче прошлого года обыграла швейцарку Белинду Бенчич.
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