Вихлянцева: Азаренко находится в прекрасной форме, она может одолеть Пегулу

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева высказалась о форме 26-й ракетки мира белорусской спортсменки Виктории Азаренко, а также поделилась ожиданиями от матча белоруски с пятой ракеткой мира представительницей США Джессикой Пегулой в четвертьфинале турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США). Вихлянцева отметила, что Азаренко способна обыграть американку и выйти в полуфинал соревнований.

«Виктория Азаренко находится сейчас в прекрасной форме. Это подтверждает и выход в полуфинал турнира в Майами на прошлой неделе. Белоруска провела сложный матч в третьем круге Чарльстоне против Тэйлор Таунсенд. Однако стоить отметить, что любимое покрытие американки, — это грунт, в особенности зелёный.

Что касается матча Азаренко – Пегула, кажется, что Джессика по счёту легче прошла в эту стадию «пятисотника». Но по уровню и по результатам в 2024 году складывается такое ощущение, что Виктория сможет одолеть Пегулу на турнире в Чарльстоне и выйти в полуфинал», — приводит слова Вихлянцевой Metaratings.by.

Напомним, матч Азаренко с Пегулой состоится сегодня, 5 апреля. Встреча начнётся не раньше 19:30 мск. Соревнования в Чарльстоне завершатся 7 апреля.