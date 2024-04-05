«Команда иноагентов». Глава ОКР встал на сторону Винер в споре с теннисистами об Олимпиаде

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков высказался в поддержку мнения главы Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирины Винер по поводу возможного участия российских спортсменов на Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе.

Напомним, ранее Винер назвала российских спортсменов, которые решат выступить на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе, «командой бомжей». Теннисисты из России, среди которых Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Дарья Касаткина планируют сыграть на олимпийском турнире.

«Сейчас в публичном пространстве развернулась дискуссия между Ириной Винер и представителями тенниса относительно выступления на Олимпийских играх в нейтральном статусе.

Хочу подчеркнуть, что разделяю и поддерживаю позицию Ирины Александровны, наши мнения здесь полностью совпадают. Единственное, не соглашусь с определением «команда бомжей» конкретно в случае теннисистов, которые большую часть времени живут за рубежом, там же зарабатывают, утверждают при этом, что «играют за себя», осуждают политику своей страны и СВО.

Так что правильнее, с моей точки зрения, — «команда иноагентов». Для которой точно не возникнет никаких препятствий представлять на Олимпиаде самих себя. Тем более что индивидуальное олимпийское предпринимательство сейчас активно пропагандируется из Лозанны.

Искренне, с уважением, отношусь к достижениям мастеров на кортах, но с человеческой и гражданской точек зрения наши подходы к сложившейся ситуации диаметрально противоположны», — написал Поздняков в своём официальном телеграм-канале.