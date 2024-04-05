Прошла жеребьёвка «Мастерса» в Монте-Карло: Рублёв может сыграть с Джоковичем в 1/4 финала

Сегодня, 5 апреля, прошла жеребьёвка «Мастерса» в Монте-Карло (Монако), на котором титул будет защищать шестая ракетка мира из России Андрей Рублёв. Действующий чемпион турнира во втором круге может сыграть с австралийцем Алексеем Попыриным или с квалифаером, а уже в четвертьфинале Рублёв, согласно посеву, может встретиться с первой ракеткой мира из Сербии Новаком Джоковичем.

Отметим, что Джокович уже в своём стартовом матче может сыграть с россиянином Романом Сафиуллиным, которому нужно в первом круге обыграть квалифаера. Четвёртой ракетке мира из России Даниилу Медведеву предстоит во втором круге встретиться либо с Гаэлем Монфисом (Франция), либо с Джорданом Томпсоном (Австралия), а Карен Хачанов в первом матче поборется с британцем Кэмероном Норри.

Также в первом круге состоятся встречи Алекса де Минора (Австралия, 11) и Стэна Вавринки (Швейцария, WC), а также Миомира Кецмановича (Сербия) и Маттео Берреттини (Италия, WC).

Вторая ракетка мира из Италии Янник Синнер во втором круге сыграет с победителем встречи между Себастьяном Кордой (США) и Алехандро Давидович-Фокиной (Испания), а третья ракетка мира из Испании Карлос Алькарас может встретиться с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.