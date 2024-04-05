Синнер и Сонего получили уайлд-кард в основную сетку парного турнира в Монте-Карло

Стал известен предварительный состав участников парного турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), который пройдёт с 7 по 14 апреля.

Заявку возглавили Рохан Бопанна (Индия)/Мэттью Эбден (Австралия). Кроме того, известно, что в парном разряде выступят Андрей Рублёв и Карен Хачанов (оба — Россия), Даниил Медведев и Роман Сафиуллин (оба — Россия), Александр Бублик (Казахстан) и Адриан Маннарино (Франция), Григор Димитров (Болгария) и Себастьян Корда (США), Тейлор Фритц (США) и Хольгер Руне (Дания), а также Николас Харри (Чили) и Лоренцо Музетти (Италия).

Отмечается, что организаторы предоставили уайлд-кард итальянцам Яннику Синнеру и Лоренцо Сонего.

Полный заявочный лист выглядит следующим образом: