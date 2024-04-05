Васильев — о словах Позднякова: теннисисты — это немного обособленная группа спортсменов

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил, что теннисисты находятся вне привычного спортивного поля, поэтому у них своё представление о том, в каких турнирах участвовать.

«Теннисисты – это немного обособленная группа спортсменов, которые с детства тренируются за свой счёт, а не за деньги государства. Они как бы вне привычного спортивного поля, поэтому у них своё представление о том, где участвовать. Если они подписывали документы, осуждающие политику России и так далее, то пусть это будет на их совести. Спортсменов, которые агрессивно осуждают политику России, ещё можно отнести к иноагентам, хотя я не знаю таких, которые прямо выступают против России.

Спортсменов не надо вовлекать в политику такими заявлениями. Я здесь не совсем согласен с Поздняковым. Не все спортсмены против России. Бывают просто такие ситуации, когда перед ними встаёт выбор. Естественно, они не хотят предавать Россию, но вместе с тем они хотят как-то поучаствовать в Олимпийских играх. Хотя я много раз говорил, что против участия российских спортсменов в Олимпиаде, я думаю, что это определение слишком жёсткое и вряд ли подходит теннисистам. Но без гимна и без флага выступать нельзя. Безопасность там никто не сможет обеспечить нашим спортсменам, их будут засуживать, вне всякого сомнения», — приводит слова Васильева «РИА Новости Спорт».

Ранее Винер назвала нейтральных атлетов «командой бомжей», на что с юмором отреагировала теннисистка Дарья Касаткина, которая, как и четвёртая ракетка мира Даниил Медведев и шестая ракетка мира Андрей Рублёв, планирует выступить на Олимпиаде в Париже. Поздняков в своём заявлении назвал теннисистов «командой иноагентов», отметив, что они «живут за рубежом, там же зарабатывают, утверждают при этом, что «играют за себя», осуждают политику своей страны и СВО».