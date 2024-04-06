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Бен Шелтон вышел в полуфинал турнира в Хьюстоне, обыграв Брэндона Накашиму

Бен Шелтон вышел в полуфинал турнира в Хьюстоне, обыграв Брэндона Накашиму
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Американский теннисист Бен Шелтон, 16-я ракетка мира, вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Хьюстоне (США). В своём матче четвертьфинала спортсмен в двух сетах обыграл другого представителя США, Брэндона Накашиму, 92-ю ракетку мира. Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:6 (11:9).

Хьюстон. 1/4 финала
05 апреля 2024, пятница. 21:45 МСК
Бен Шелтон
16
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		7 11
5 		6 9
         
Брэндон Накашима
92
США
Брэндон Накашима
Б. Накашима

Спортсмены провели на корте 2 часа 13 минут. По ходу матча Бен Шелтон выполнил шесть эйсов, реализовал один брейк-пойнт из шести и допустил две двойные ошибки. На счету Брэндона Накашимы — восемь подач навылет и три двойные ошибки.

За выход в финал американский теннисист поборется с 30-й ракеткой мира из Аргентины Томасом Мартином Этчеверри. Это будет первая личная встреча спортсменов на корте.

Действующим чемпионом турнира в Хьюстоне является американец Фрэнсис Тиафо, 21-я ракетка мира.

Сетка турнира ATP-250 в Хьюстоне
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