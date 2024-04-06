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Кудерметова проиграла Саккари в четвертьфинале турнира в Чарльстоне

Кудерметова проиграла Саккари в четвертьфинале турнира в Чарльстоне
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19-я ракетка мира, россиянка Вероника Кудерметова не смогла выйти в полуфинал турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США).

В матче 1/4 финала россиянка проиграла представительнице Греции Марии Саккари со счётом 2:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час 33 минуты.

Чарльстон. 1/4 финала
06 апреля 2024, суббота. 02:00 МСК
Вероника Кудерметова
19
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Мария Саккари
7
Греция
Мария Саккари
М. Саккари

За это время Кудерметова выполнила две подачи навылет и реализовала два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Саккари два эйса, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнта из пяти.

Турнир в Чарльстоне проходит с 1 по 7 апреля. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 922 тыс. Действующей победительницей турнира является представительница Туниса Онс Жабер, которая в финальном матче прошлого года обыграла швейцарку Белинду Бенчич.

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